Bologna, Masina: "In undici potevamo vincere. Pulgar? C'era tensione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Bologna, Adam Masina, ha parlato a E Tv dopo il pari contro il Palermo. "Potevamo anche vincerla. In undici contro undici saremmo riusciti a metterli più in difficoltà e dettare i ritmi della gara. Peccato per gli errori sotto porta di Di Francesco, ma si rifarà alla grande -riportano i colleghi di TuttoBolognaWeb.it-. Pulgar? L’arbitro ha detto che è stata detta una parola di troppo. Non so bene com’è andata. Peccato, la tensione era tanta: sono cose che capitano. Ha commesso questo errore, ma non abbiamo perso”.