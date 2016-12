Bologna, Masina: "Non ho problemi di mercato. Ora alziamo l'asticella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Bologna Adam Masina ha parlato a Sky Sport della prossima sfida contro la Juve e del suo 2016: "Contro la Juve serve sempre la partita della stagione, ci stiamo preparando per questo. La mia stagione? E' stato un anno di crescita e lavoro. Non ho raccolto quanto volevo, ma sono orgoglioso di aver raggiunto le 50 presenze col Bologna. Mercato? Io lavoro ogni giorno sul campo, non ho problemi di mercato. Obiettivi per il 2017? Dovremo alzare l'asticella, non ci si può accontentare. Ha ragione il mister, molti punti li abbiamo persi per inesperienza".