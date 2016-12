Bologna, Masina non si ferma più. Ma il futuro è a un bivio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Adam Masina, terzino sinistro del Bologna, sta confermando quanto di buono mostrato nel corso dell'ultima annata calcistica. E questo, di per sé, è già uno degli obiettivi raggiunti che si era prefissati non soltanto il giocatore ma anche la stessa società rossoblù. In un solo anno e mezzo di attività nella massima categoria, il classe 1994 ha bruciato le tappe, conquistandosi un ruolo importante e soprattutto raggiungendo subito le 50 presenze in A con il club. Un'escalation repentina, che di fatto ha attirato l'interesse di molte squadre in giro per l'Italia. Masina, infatti, la scorsa estate è stato uno degli uomini mercato del Bologna, salvo poi essere confermato dalla società. A lungo osservato dall'Inter, da gennaio in poi arriverà il momento di fare chiarezza sulle volontà (al momento è sotto contratto con il club felsineo fino al giugno del 2019): cederlo o farne un possibile nuova bandiera?