Bologna-Milan: reti bianche, un espluso e un infortunato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero a zero il primo tempo di Bologna-Milan. Partita che si è messa in salita per la squadra di Vincenzo Montella che ai noti problemi che stanno coinvolgendo la difesa, priva di De Sciglio, Calabria e Antonelli; al Dall'Ara ha perso dopo mezz'ora di gioco Romagnoli per infortunio e sei minuti più tardi Paletta. L'argentino ha rimediato una doppia ammonizione, la seconda per aver fermato Dzemaili lanciato a rete.