Bologna, non solo Petkovic: nuovi contatti con l'Inter per Biabiany

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Petkovic. Il Bologna vuole ulteriormente rinforzare l'attacco e - riporta il Corriere di Bologna - è tornato a bussare alla porta dell'Inter per Jonathan Biabiany. I due club sono al lavoro per trovare una intesa sulla formula del trasferimento: i felsinei lo vorrebbero in prestito secco, mentre i nerazzurri fanno sapere che con questa formula l'ex Parma non si muove.