Bologna, si cerca l'intesa per Cerci: i nodi da sciogliere con l'Atletico Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trattativa più calda in casa Bologna è quella legata ad Alessio Cerci: Il club rossoblù ha riannodato da tempo i fili che si erano spezzati il 31 agosto, quando le visite mediche al ginocchio destro del giocatore dell’Atletico Madrid diedero esito negativo, e spera di arrivare alla fumata bianca in pochi giorni anche se restano ancora diversi nodi da sciogliere: condizione fisica, disponibilità di Simeone, formula del trasferimento. L'ala ha con l'Atletico Madrid ha un altro anno e mezzo di contratto a cifre maxi, 2,7 milioni fino a giugno che salgono a 3 milioni per la prossima stagione. Troppi per il Bologna, ma visti i buoni rapporti con l’agente di Cerci Pastorello la quadra si può trovare: restano da capire le intenzioni del fondo di investimento del Qatar che detiene parte del cartellino del giocatore, avendo partecipato al trasferimento da oltre 16 milioni dal Torino all’Atletico nel 2014. Per questo in Spagna parlano di prestito con diritto di riscatto fissato tra 8 e 10 milioni, una cifra che di fatto significherebbe prestito secco o quasi. Lo riporta il Corriere di Bologna.