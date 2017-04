Bologna, tra oggi e domani Bigon incontrerà l'agente di Goldaniga

La trasferta di Palermo ha portato in dote al Bologna un punto che poco cambia le prospettive stagionali, ma pure un paio di contatti e idee in vista del prossimo mercato. Così, nel fine settimana, si è approfittato del faccia a faccia per tessere i primi contatti, che proseguiranno tra oggi e domani, quando il diesse Bigon incontrerà l’agente di Edoardo Goldaniga (23 anni). Il Bologna aveva già seguito l’estate scorsa Goldaniga, ma il Palermo non volle trattarne la cessione. Con la retrocessione, però, i programmi paiono cambiati e il club siciliano è disposto a parlare. Lo riporta Il Resto del Carlino.