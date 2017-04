Bologna, Verdi: "Pulgar ha sbagliato: ci ha lasciati in difficoltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Verdi, dopo la gara contro il Palermo, ha parlato a E Tv in mixed zone. "Dopo il rosso a Pulgar la partita è cambiata ed è diventata soltanto recuperare palla e ripartire. Mi sono mangiato un gol: era una palla bellissima, ho sbagliato il gesto tecnico. Dobbiamo giocare tutte le domeniche per portare a casa il risultato e ripagare la fiducia dei tifosi. Questo gruppo merita qualcosa di più, questa posizione di classifica non è ciò che ci meritiamo -riporta TuttoBolognaWeb.it-. Pulgar? Ha sbagliato e lo sa benissimo. Quando siamo rientrati a fine primo tempo era quasi in lacrime. È un ragazzo sensibile e si è subito pentito: non succederà più. Ci ha lasciati in difficoltà”.