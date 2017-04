Bonucci e il futuro: tra la Champions da conquistare e l'ipotesi Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' praticamente superfluo dire che Leonardo Bonucci sia un punto fermo della Juventus, per rendimento, personalità, carisma, carica. Ad oggi verrebbe naturale pensare che possa proseguire ancora con i bianconeri. Il suo contratto scade nel 2021 ma sul suo futuro in realtà c'è ancora un punto interrogativo: del resto anche le sue recenti dichiarazioni pur ponendo l'accento sul desiderio di onorare il suo contratto con i bianconeri, facevano capire il suo interesse verso la Premier. Nei mesi scorsi, dopo la lite con Allegri durante il match con il Palermo, si era parlato di un suo probabile addio a fine stagione, soprattutto in caso di permanenza dello stesso tecnico livornese. L'impressione però è che la partenza non sia affatto scontata: occorrerà vedere quanto sarà insistente la pressione del Chelsea (sempre che Conti resti alla guida dei Blues) e quella del City, che ha in Guardiola uno dei suoi molti estimatori. Il Chelsea potrebbe spingersi ad offrire una cifra superiore ai quarantacinque milioni. Certo, la sensazione è che molto possa anche essere legato all'andamento della Champions: dovesse esserci la conquista della coppa, allora a quel punto Bonucci potrebbe anche considerare chiuso il suo periodo bianconero per tentare di aprirne un altro, all'estero. Magari proprio in Inghilterra.