Borriello, un gol per vincere su tutta la linea. Anche il rinnovo

Marco Borriello è a un passo dal tagliare un traguardo meraviglioso. A trentacinque anni arrivare a quota 15 gol - solamente in campionato - è qualcosa di straordinario. Soprattutto per chi, come Borriello, ha superato questo valico solamente una volta in carriera, quando c'era Gasperini come allenatore nel Genoa del 2007-08, quello che lo ha rilanciato verso una carriera ad altissimi livelli. Insomma, la sfida con Bobo Vieri - già vinta, almeno sulla carta - di arrivare a quindici gol stagionali hanno dato stimoli al centravanti del Cagliari. Che potrebbe anche continuare per un altro anno, soprattutto in assenza di altre offerte corpose, a gonfiare la rete del Sant'Elia. L'esercitazione dell'opzione di rinnovo sarebbe dunque un atto dovuto nei suoi confronti, al di là del progetto giovani che il Cagliari potrebbe far partire.