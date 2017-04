Buffon su Dybala: “Simbolo della Juve, lo sarà anche in futuro”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon parla del rinnovo di Paulo Dybala. Il portiere della Juventus e della Nazionale, a poche ore dalla gara contro il Pescara, ha detto attraverso le colonne de Il Centro: “Una bella notizia, per noi e per il popolo bianconero. Paolo è un simbolo della Juve, adesso sappiamo che lo sarà anche in futuro. E dopo quanto ha fatto martedì in campo non poteva esserci momento migliore per questo annuncio che lo caricherà ancora di più in vista del finale di stagione”. I tifosi pensano alla Champions, Buffon ha così risposto: “Anche noi. Ma prima del ritorno di Barcellona c'è il campionato. È il modo migliore per preparare la sfida del Camp Nou è fare bene a Pescara”.