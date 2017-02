Bundesliga, il 20° turno: sfida tra Schalke e Hertha, Bayern in trasferta

Il 20° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo tra Mainz e Augsburg. Nel pomeriggio di oggi invece saranno protagoniste le prime due della classe: Bayern Monaco e Lipsia. La squadra di Ancelotti dopo il pareggio con lo Schalke 04 tenterà di tornare alla vittoria in casa dell'Ingolstadt, club in piena lotta per la salvezza mentre il Lipsia dopo il ko di Dortmund ospiterà l'Amburgo. Inoltre il Borussia Dortmund sarà di scena in casa del Darmstadt ultimo in classifica, il Bayer Leverkusen reduce da due sconfitte consecutive se la vedrà contro l'ottimo Francoforte terzo in classifica e il Borussia M'Gladbach rigenerato dalla cura Hecking affronterà in trasferta il Werder Brema senza vittorie nel 2017. Alle 18.30 invece sarà la volta del big match della giornata tra Schalke 04 ed Hertha Berlino, due squadre tornate alla vittoria nell'ultimo turno ma bisognose di punti.

Domenica alle 15.30 infine il Wolfsburg, ko da due gare consecutive, ospiterà l'Hoffenheim tornato alla vittoria contro il Mainz mentre alle 17.30 il Colonia che sembra essersi ripreso dalla pareggite, sarà di scena in casa del Friburgo.