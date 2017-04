Bundesliga, il 29° turno: Bayern a Leverkusen, scontro salvezza a Wolfsburg

Il 29° turno di Bundesliga si giocherà tra oggi e domani. Nel pomeriggio infatti sono ben sei le gare in programma con il Borussia Dortmund, che dopo la paura di martedì e la sconfitta di mercoledì, ospiterà ancora in casa il Francoforte nella paura generale e con la necessità di fare punti per evitare il preliminare di Champions. L'Hoffenheim terzo in classifica invece cercherà di tornare alla vittoria contro l'ottimo Borussia M'Gladbach, che arriva da due vittorie consecutive, mentre l'Hertha Berlino sarà di scena in casa di un Mainz in crisi e in lotta per salvezza con il Wolfsburg, impegnato in uno scontro delicatissimo contro l'Ingolstat lanciato dalle tre vittorie di fila e l'Augsburg che affronterà in casa il Colonia, che stenta a trovare continuità in questa seconda parte di campionato. Il Lipsia inoltre cercherà la terza vittoria consecutiva contro l'ottimo Friburgo. Alle 18.30 infine il Bayer Leverkusen, che ha conquistato appena una vittoria nelle ultime cinque gare, ospiterà un Bayern Monaco, ferito dalla sconfitta interna subita in Champions League contro il Real Madrid ma padrone della Bundesliga.

Domenica alle 15.30 è in programma la sfida tra Werder Brema e Amburgo, due squadre che hanno risalito la classifica con grande personalità e alle 17.30 il Darmstadt ultimo ospiterà lo Schalke 04, ancora in corsa per una qualificazione in Europa League.