Cagliari, Alves: "Innamorato di questo torneo. Il mio futuro? C'è un contratto"

Intervistato dal sito GianlucaDiMarzio.com, il campione d'Europa con il Portogallo Bruno Alves ha espresso tutta la propria soddisfazione per aver scelto il Cagliari durante la scorsa estate: "Per me è stato un periodo molto positivo. L'obiettivo iniziale era quello di salvare la squadra e adesso stiamo lavorando per ottenere il miglior piazzamento in campionato. Non avrei potuto scegliere di meglio".

Non manca una considerazione sul futuro: "Quando sono arrivato il mio obiettivo era conoscere il calcio di un grande Paese come l'Italia. La Serie A e il Cagliari mi sono piaciuti tantissimo, mi sono innamorato di questo torneo. Il resto dipende dal presidente. Ho ancora un anno di contratto e mi impegnerò al massimo, poi vedremo cosa mi riserverà il futuro".