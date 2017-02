Cagliari, B. Alves: "I gol subiti all'inizio hanno condizionato la gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Alves analizza la partita persa oggi dal Cagliari a Bergamo: “I due gol subiti all’inizio hanno condizionato la gara. Abbiamo provato a recuperarla, lottando sino alla fine, ma il risultato finale non è stato favorevole. Dobbiamo voltare pagina e c’è un solo modo per cancellare questa sconfitta: lavorare ancora più duro durante la settimana per correggere gli errori. Il rendimento in trasferta sin qui non è stato buono, ma ricordiamoci che l’unico obiettivo è la salvezza: dove ottenere i punti per centrare il traguardo conta relativamente, che sia in casa o fuori. La fascia? Per me è stato un onore. Mi ha dato ulteriore motivazione”.

Domenica arriva al Sant’Elia la Juventus: difficilissimo strappare punti, ma il difensore portoghese non vuole sentire parlare di pronostico chiuso. “Nel calcio niente è impossibile. Nessuna squadra ha già vinto ancora prima di cominciare. Noi daremo il massimo per cercare di conquistare punti”, riporta Cagliaricalcio.com.