Cagliari, Deiola: "Felice di essere tornato. Ho detto subito sì"

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

A quattro giorni dal match contro la Juventus parlano i giocatori del Cagliari. Queste le dichiarazioni di Alessandro Deiola, centrocampista appena rientrato in Sardegna ai microfoni di TuttoCagliari a margine di un evento presso lo store ufficiale dei sardi: "Sono felicissimo di essere tornato. Come mi hanno sottoposto la possibilità di tornare ho detto subito si. Non potevo tirarmi indietro, ho ritrovato la serie A, ma soprattutto la mia squadra del cuore, oltre a tanti amici. I sei mesi allo Spezia mi sono comunque stati utili per migliorarmi ulteriormente, la serie B è una battaglia in ogni partita".