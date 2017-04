Cagliari, Di Gennaro sempre più lontano: il club fermo sulla propria posizione

Ancora nessuna novità in merito al futuro di Davide Di Gennaro. Il classe '88 di Milano resta infatti fermo sulla propria posizione dopo aver rifiutato di recente l'offerta del Cagliari per il rinnovo di contratto. Motivo? Proposta considerata non soddisfacente.

Pertanto, se dalla società non dovessero arrivare segnali di apertura, il giocatore sarebbe quindi pronto a valutare le proposte che sono già arrivate e che arriveranno prossimamente. Al momento non ci sono in programma altri incontri tra l'entourage del centrocampista e la dirigenza sarda, anche se tutto potrebbe cambiare velocemente. Ovvio sul mercato.

Nel frattempo si parla dell'interesse da parte del Galatasaray, ma la Serie A non resta certamente a guardare con più di un club pronto ad approfittare di questa intrigante occasione di mercato (allo stato attuale, il canterano rossonero saluterebbe la Sardegna a parametro zero).