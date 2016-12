Cagliari, Pisacane premiato dal Guardian col 'Footballer of the Year"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestigioso riconoscimento per Fabio Pisacane, difensore del Cagliari che nelle scorse ore ha ricevuto il 'Guardian Footballer of the Year', un premio assegnato dal The Guardian che ricompensa i giocatori capaci di essere d'esempio per le gesta sportive compiute. Pisacane da giovane è stato colpito dalla sindrome di Guillan-Barré ma grazie alla sua forza di volontà è riuscito a sconfiggere la malattia. Queste le sue parole al giornale britannico: "E' una malattia che colpisce una persona su un milione. Per rialzarti devi toccare il fondo, a quel punto o stai meglio o è tutto finito. La denuncia per il tentativo di combine del 2011? Onestamente non ho mai fatto niente per essere d'esempio. Sono un ragazzo semplice, tranquillo e umile e proprio questa umiltà non mi ha mai fatto pensare di dover essere d'esempio agli altri".