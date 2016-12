Cagliari, Rastelli: "Vittoria fondamentale, nostro girone d'andata positivo"

© foto di Federico De Luca

Vittoria fondamentale per il Cagliari, che ha battuto il Sassuolo per 4 reti a 3. Il tecnico dei sardi ha dichiarato ai microfoni di Radio Rai: "In ogni post-gara c'è tanta adrenalina, preferisco comunque dormire poco dopo aver portato a casa punti importantissimi. Quando pensi che sia tutto perduto riesci a ritrovare dentro di te tutte le risorse, siamo stati bravi a ribaltarla e nel finale potevamo fare il quinto gol. Stiamo facendo un grande girone d'andata, il nostro percorso è positivo, 23 punti sono tanti per una neopromossa".