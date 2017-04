Cagliari, Salamon: "Poche occasioni ma oggi ho sfruttato la chance"

Fonte: CagliariCalcio.net

La forza di una squadra: saper contare su tutti gli elementi della rosa, compresi quelli meno utilizzati. Così è stato per Bartosz Salamon, che oggi ha risposto presente. “Vero, quest’anno ho avuto poche occasioni, ma ho sempre lavorato bene, cercando di farmi trovare pronto. Oggi ho sfruttato la mia chance. Non era facile giocare per nessuna delle due squadre, faceva un gran caldo. Noi abbiamo avuto il giusto piglio, abbiamo saputo anche offrire un ottimo spettacolo. Siamo stati cinici e nelle poche occasioni concesse siamo stati bravi a rimediare. E’ stato importante il nostro atteggiamento, abbiamo sempre dato pressione e credo che la vittoria sia più merito nostro che demerito del Chievo”.

Non è arrivata la matematica certezza della salvezza. “Per noi questo conta poco. Mancano ancora sei partite, vogliamo dare il massimo in ciascuna gara. Abbiamo tutti qualcosa da dimostrare, soprattutto chi ha avuto meno spazio. Vogliamo dunque ottenere il risultato pieno in ogni partita da qui alla fine”.