Cambi e panchine: quando le scelte fanno arrabbiare i big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto il mondo è paese, un assunto noto che sviluppa una valenza ancora maggiore se riferita al mondo del calcio. In particolar modo facendo riferimento alla smania che da sempre fa deflagrare reazioni scomposte o comunque non ordinarie anche in società che da sempre fanno dell'etichetta uno status symbol. E' accaduto, per esempio, alla Juventus con Paulo Dybala. La scelta dell'argentino di non salutare Max Allegri dopo la sostituzione contro il , non è passata certo inosservata. Al punto da scatenare una sorta di sommossa guidata da capitan Buffon che ha contribuito a rimettere immediatamente in ordine le tessere del puzzle.

Paradigmatico ancorché differente nelle evoluzioni, il caso Totti ad inizio stagione. La querelle con Spalletti sconfinò nel mondo dei social fino a diventare virale nel momento in cui arrivò a coinvolgere anche il ruolo della consorte del Pupone con tanto di botta e risposta tra interviste ed ironia.

Infine Marcelo Brozovic: uno che non riesce proprio a stare tranquillo. Dopo l'avvio di stagione discusso agli ordini di de Boer, il croato sembrava essere rientrato nei ranghi con l'approdo di Pioli. Almeno sino a domenica sera, quando dopo la scelta del tecnico di sostituirlo non ha esitato a dare libero sfogo al suo disagio proprio sotto gli occhi di quel Dybala che per quanto discusso era stato certamente più moderato nella sua espressione di dissenso. Quasi a voler indicare una via maestra che per quanto sbagliata, siamo certi i calciatori non smetteranno mai di avere nell'istinto di percorrere.