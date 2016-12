Cambia che ti passa.. oppure no? La Serie B e gli esoneri

C'è chi ha iniziato ancor prima dell'avvio della stagione con i cambi in panchina per quanto riguarda la Serie B. A Terni e Pisa (avvisaglia della crisi vissuta per tutta la fine del 2016) Christian Panucci e Gennaro Gattuso, decisero di salutare le rispettive formazioni, salvo il passo indietro dell'ex Milan visto il dramma sportivo dei nerazzurri. Una volta dato il via al campionato sono stati sei i club che hanno decido di dare una svolta alla propria stagione cambiando il pilota alla propria formazione. In principio è stato il Vicenza, nel mese di ottobre, con il passaggio da Franco Lerda a Pierpaolo Bisoli, mentre a Cesena è hanno atteso altre due settimane per chiudere l'avventura di Massimo Drago e dare il benvenuto ad Andrea Camplone. Il cambio più clamoroso, però, è stato quello di Bari dove Roberto Stellone, dopo l'avventura a Frosinone, aveva scelto di puntare in alto per il ritorno in Serie A salvo poi arrendersi ai risultati e lasciare spazio a Colantuono. Walter Novellino, erede di Domenico Toscano ad Avellino e Alberto Bollini, successore di Giuseppe Sannino a Salerno sono gli altri avvicendamenti in terra campana che hanno fatto molto discutere per tempistiche e modalità. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello che ha visto Serse Cosmi salutare Trapani. Il sogno mancato della scorsa stagione pare proprio aver spezzato le ali anche a quella nuova.