Caprari, futuro da scrivere: ora al Pescara, cartellino Inter. Il domani è altrove

Di proprietà dell'Inter da quasi un anno, chissà quando vestirà effettivamente la maglia nerazzurra. Quale sarà il futuro di Gianluca Caprari? Attaccante classe '93 romano che ha caratterizzato la propria carriera tra Roma (società in cui è cresciuto nel settore giovanile grazie alla quale si è affacciato al calcio dei grandi) e Pescara, il suo domani resta ancora da scrivere.

Acquistato a titolo definitivo lo scorso 8 luglio 2016 dalla società di Corso Vittorio Emanuele in cambio di 4,5 milioni di euro, il cartellino di Cristiano Biraghi e il prestito di Rey Manaj (gli abruzzesi avranno il 50% del guadagno di una futura cessione, lo stesso vale per l'Inter in riferimento al terzino sinistro), il numero 17 biancazzurro ha offerto prestazioni importanti in questa stagione, nonostante le difficoltà generali della squadra di Massimo Oddo prima e Zdenek Zeman poi. Lo score infatti recita: 29 presenze e 8 reti in Serie A (con 2 assist) e una presenza (un assist) in Coppa Italia. Non male.

Come detto, però, non ci sono certezze sulla prossima annata. Un'annata che difficilmente lo vedrà protagonista ad Appiano Gentile, almeno nell'immediato. Non è infatti da escludere che il ds interista Piero Ausilio possa inserirlo in qualche trattativa in veste di contropartita tecnica (magari per Domenico Berardi o Federico Bernardeschi), anche se certi discorsi sono comunque prematuri.

Molto dipenderà dalle idee in merito dell'effettivo allenatore nerazzurro, che dovrà ovviamente esprimersi anche sulla permanenza o meno del talento 23enne. Che sia Stefano Pioli o un'altra (l'ennesima) guida tecnica. Ancora poco tempo e tutto in casa nerazzurro sarà più chiaro.