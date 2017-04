Carriera da predestinato, futuro in una big. Samp, hai il bomber del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrik Schick ha tutto per diventare una delle stelle del calcio europeo per i prossimi 15 anni. Il centravanti ceco classe '96, che è diventato titolare solo nelle ultime giornate dopo l'infortunio di Muriel, alla sua prima annata in Serie A è già vicino alla doppia cifra. In barba al periodo di adattamento, a un nuovo campionato e a una nuova lingua.

L'ex attaccante dello Sparta Praga ha tutto ciò che viene richiesto a un attaccante nel calcio moderno: tecnica sopraffina, ma anche quasi 190 centimetri che gli permettono di fare la differenza in area. Fiuto del gol e visione di gioco, velocità di gamba e di pensiero. Caratteristiche che permettono alla Sampdoria di sfregarsi le mani a prescindere dal suo futuro.

Massimo Ferrero vorrebbe trattenerlo un'altra stagione, ma anche se non ci riuscirà metterà a segno una importante plusvalenza: pagato quattro milioni di euro, Schick ha una clausola rescissoria da 25 mln che la proprietà blucerchiata vorrebbe addirittura alzare con un nuovo contratto. Perché il valore di Schick già oggi è più alto.

Uno status quo che rende bene l'idea sulla forza e le potenzialità del bomber di Praga, appetito in Italia da Juventus, Inter e Milan, ma non solo. Chi farà l'affare?