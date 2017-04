Cassano: "Verona, Bologna e Udinese mi intrigano. In B solo per l'Entella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Cassano è tornato a parlare del presente, del passato e del futuro sulle colonne de Il Secolo XIX spiegando di essere pronto a rimettersi in gioco nella prossima estate e aprendo a diversi club della massima serie: “Mi alleno ogni giorno alla Riattiva di Chiavari per restare in forma e sopratutto per non prendere peso. Voglio ripartire tra un paio di mesi perché lo stimolo è forte e voglio tornare a volare. Pensavo che il campo mi mancasse di più, ma dentro di me so che si tratta solo di pochi mesi. Il Verona in Serie A mi intriga molto come il Bologna o l'Udinese, l'importante è che sia in Serie A perché posso ancora fare la differenza. Entella? È l'unica eccezione per cui accetterei la Serie B. Ho un rapporto di grande amicizia, stima e affetto con il presidente Gozzi. Mi ha fatto proposte importanti per il presente e il futuro e portare l'Entella in Serie A sarebbe l'unico miracolo che posso ancora compiere per chiudere il cerchio della mia carriera. - continua Cassano tornando poi sulla Sampdoria – Per me la Samp ha rappresentato tutto fino al 29 ottobre del 2010, per come mi hanno trattato dopo sono contento che la storia si sia chiusa definitivamente. Per Ferrero e Romei potevo allenarmi ancora con la Primavera e a questo punto deduco che sia stato Giampaolo a non volermi. Non ho chiarito e non mi interessa farlo però”.