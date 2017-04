Castro, ali tarpate. Ora può rimanere al Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio il Chievo ha deciso di non cedere Lucas Castro per meno di 10 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giocatore che ha appena compiuto 28 anni, ma comprensibile considerati i quattro gol già segnati in questa stagione. Il Torino aveva intenzione di inserirlo al posto di Vives, salvo poi puntare su una soluzione interna: Lukic in primis, Remacle per il futuro. Eppure sembrava davvero a un passo dalla squadra granata. In questo senso è molto difficile capire se a giugno ci potranno essere offerte e interessamenti, magari anche dalla Cina come successo per il compagno Birsa. Certo, sarà più semplice privarsene in estate con tutta la finestra trasferimenti davanti e la possibilità di riuscire a sostituirlo degnamente.