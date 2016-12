Ceccarini: "Ghoulam piace al Bayern Monaco, il Napoli lavora per il rinnovo"

Intervenendo su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di PremiumSport Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro di Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli: "Non penso sia arrivata qualche offerta al Napoli da parte del Bayern Monaco. Che piaccia non c'è dubbio, ma gli azzurri stanno lavorando per rinnovare. La trattativa è un po' in salita. Non è semplice, ma questo è normale".