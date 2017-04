Ceccherini, la colonna pitagorica che muove il mercato in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una stagione difficile come quella del Crotone non mancano comunque le note positive. Una di queste è Federico Ceccherini, che in Calabria sta dimostrando di meritare la Serie A a prescindere dal futuro dei pitagorici. La partita perfetta contro l'Inter ha fatto vedere come l'ex Livorno sia maturato, annullando giocatori dal calibro internazionale come Perisic e Icardi. La convocazione di Giampiero Ventura per lo stage della Nazionale è il giusto premio per le prestazioni del difensore e per la bontà del lavoro fatto a Crotone. Genoa e Udinese non a caso ci hanno messo gli occhi, ma la fila delle pretendenti è destinata a crescere.