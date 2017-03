Cessione Milan appesa ad un filo, o arriva la caparra o salta tutto

© foto di Antonio Vitiello

La cessione del Milan rischia seriamente di saltare. Dopo le difficoltà a concludere l’operazione di acquisto da parte di Sino Europe Sports, è arrivato l’ultimatum da parte di Silvio Berlusconi. Il patron dei rossoneri sembra essere davvero stizzito per il ritardo e per aver creduto in un gruppo con ampia consistenza economica che poi alla fine non si è rivelato tale. A mezzanotte è scaduto il contratto tra Fininvest e Ses firmato a dicembre scorso al momento del rinvio, ora virtualmente la holding di famiglia Berlusconi potrebbe accordarsi con altri gruppi interessati, incassare i 200 milioni di caparra e salutare Sino Europe Sports. Però c’è un ultima chance concessa a YongHong Li, se entro venerdì prossimo saranno versati altri 100 milioni di caparra, le due parti si siederanno a tavolino per ridiscutere i termini del contratto e potranno continuare nella trattativa, altrimenti Fininvest si terrà i 200 milioni e guarderà altrove. Nella prima ipotesi quindi si procederà verso il closing, nella seconda ipotesi l’operazione salterà definitivamente. Sarà quindi una settimana cruciale per YongHong Li e i suoi finanziatori per cercare di portare altri 100 milioni a Fininvest.

Nonostante tutto i dubbi sulla consistenza economica di questa cordata aumentano giorno dopo giorno, al di là dei comunicati e della note ufficiali diffuse nelle scorse ore. Nell’ultima Ses ha ribadito: “Nel manifestare il proprio disappunto per i ritardi nella finalizzazione del closing, dovuti a cause al di fuori del suo controllo, SES conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing il prima possibile e che un dettagliato piano di investimenti è già pronto”. Nei fatti però, fino ad oggi, non c’è dimostrazione di questo piano industriale e soprattutto dei soldi necessari per acquistare il 99.93% delle quote. Sono leciti i dubbi di tutti i tifosi del Milan, soncertati per ciò che stanno subendo e preoccupati per un futuro altamente incerto.