Cessione Milan come spartiacque, sale l'attesa di Montella

Tutti al Milan sono in attesa di sapere cosa accadrà dopo metà aprile. Il closing, confermato anche dal patron Berlusconi, per il 13-14 di questo mese, sarà decisivo per cercare di tracciare un solco tra passato e futuro. Vincenzo Montella e tanti giocatori sono in attesa di capirà cosa accadrà, in primis per i rinnovi contrattuali, ma anche per il progetto della prossima stagione. A otto giornate dalla fine è normale iniziare a parlare di ciò che arriverà in estate e su questa situazione peserà tantissimo l'ingresso o meno in Europa League. Senza disputare competizioni internazionali per il quarto anno di fila anche la nuova proprietà potrebbe fare delle scelte diverse, ma in linea di massima si proverà a dare continuità al lavoro svolto da Montella, tra mille difficoltà tecniche dovute ad una rosa falcidiata da infortuni, e dalle solite voci fastidiose sul closing.

Qualcuno tra l'altro ha già sondato il terreno per capire la disponibilità di Montella a cambiare aria, ma lui attualmente è concentrato solo sul suo lavoro e tenterà di chiudere la stagione centrando l'obiettivo Europa. E' normale che altri club comincino a guardarsi intorno e a corteggiare Montella, la situazione incerta al Milan non lo mette al riparo da indiscrezioni, così il tecnico campano non vede l'ora che arrivi la fine di questa trattativa, in un senso o nell'altro, per chiarire il proprio futuro. Restare con la vecchia o nuova proprietà, prolungare o iniziare a prendere in considerazione altre offerte. L'idea di Fassone è di sedersi ad un tavolo appena si chiuderà la vicenda cessione e discutere del prolungamento contrattuale e dei rinforzi da portare a Milanello, il countdown verso la fine della prossima settimana è partito.