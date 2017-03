Cessione Milan, entro giovedì il terzo versamento. Closing il 7 aprile

Arrivano segnali molto positivi sul raggiungimento dell’accordo tra Fininvest e Sino-Europe Sports per proseguire, in via ufficiale, la trattativa per la cessione del Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il versamento della terza tranche è atteso tra domani e giovedì e questo ritardo non è da ricondurre alla mancanza di liquidità, bensì alla stesura del nuovo contratto tra le parti che verrà sottoscritto entro le prossime 48 ore. C’è dunque una ritrovata fiducia attorno a questo affare che ha visto, tra le tante difficoltà incontrate, anche quella relativa alla nuova composizione di Sino-Europe, che ha in Yonghong Li il suo unico punto fermo. Fissata intanto la data del nuovo closing: sarà il 7 aprile. Lo riporta Sky.