Cessione Milan, Fininvest smentisce che Berlusconi si terrà il 20%

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il gruppo cinese che starebbe per acquistare il club avrebbe proposto a Silvio Berlusconi di restare presidente onorario e di tenere una quota del 20% del Milan. Il numero uno rossonero ci starebbe pensando, ma vorrebbe legare le quote alla 'gestione tecnica'.In questo caso ci sarebbe la conferma ai vertici del club rossonero di Adriano Galliani.

In merito a tali indiscrezioni circolate in queste ore, Milannews.it ha avuto conferma da fonti vicine a Fininvest che la trattativa per la vendita del Milan riguarda l’intera partecipazione detenuta dalla holding della famiglia Berlusconi, pari al 99,9%.