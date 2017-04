Cessione Milan, oggi è il giorno della storia

Appuntamento al centro di Milano, nello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners oggi ci sarà il cambio di proprietà del Milan. Condizione fondamentale: l'arrivo dell'ultimo bonifico di 370 milioni. I soldi infatti dovrebbero arrivare questa mattia contestualmente al closing, poi le firme sui contratti durante la riunione fiume e se tutto andrà per il verso giusto nel primo pomeriggio ci sarà il comunicato di Fininvest che annuncerà la vendita del pacchetto di maggioranza del club. In serata possibile visita ad Arcore per una cena tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li.

Intanto ieri il futuro presidente rossonero ha trascorso quasi l'intera giornata in albergo, arrivato alle 9,15 all'hotel Armani, in zona Montenapoleone, è uscito solamente in serata per una cena con Fassone e Han Li. Il broker cinese dovrebbe presenziare anche in conferenza stampa venerdì con un discorso introduttivo prima di lasciare parola a Fassone. Sono ore di attesa, vissute con curiosità e apprensione, perchè la situazione di stallo che si è venuta a creare in questi mesi ha danneggiato e non poco la squadra rossonera, che in tutto questo caos sta preparando il derby contro l'Inter. La svolta societaria è ad un passo, oggi 13 aprile 2017 potrebbe arrivare il definitivo addio della famiglia Berlusconi, la fine di una storia gloriosa, fatta di tanti successi ma anche di una gestione che negli ultimi anni ha portato il club a navigare in cattive acque. Yonghong Li ha il duro compito di riportare il club subito ad alti livelli.