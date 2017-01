Che sorpresa questo Milan, una coppa vinta e due obiettivi ancora validi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan per ora è la vera rilevazione di questa stagione. La squadra rossonera, reduce da anni difficili in cui ha chiuso per tre stagioni di fila fuori dall’Europa, ha iniziato al meglio l’attuale annata con Vincenzo Montella in panchina. Il primo obiettivo è stato già raggiunto a Doha con il successo contro la Juventus in SuperCoppa. Era davvero fondamentale per il club tornare ad alzare un trofeo dopo cinque anni di lungo digiuno. Gli altri due importanti obiettivi del Milan sono ancora validi: il primo è arrivare nuovamente in finale di Coppa Italia, e giovedì sera con il Torino la squadra di Montella ha superato un duro ostacolo per approdare ai quarti, dove affronterà nuovamente la Juve. Il terzo obiettivo del Milan è chiudere la stagione in Europa. Sarebbe quello più importante per ripartire, e i rossoneri anche in questa competizione sono pienamente in corsa. Trentasei punti in classifica, con una gara in meno, e con una media di due punti a gara.

La stagione del Milan è davvero sorprendente, la squadra sta dando più di quello che si poteva attendere alla vigilia, e non è solamente un’impressione mediatica o della piazza. La dirigenza stessa l’ha ammesso: “Non potevo immaginare che il Milan facesse così bene in questa stagione ma avevo grandi speranze”, ha detto l’amministratore delegato rossonero Adriano Galliani in una recente intervista. E’ un Milan che sta provando ad alzare l’asticella, superando i propri limiti strutturali e guardando al futuro con maggiore convinzione. Montella è determinato a raggiungerli e per ora le promesse sono state tutte mantenute.