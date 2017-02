Chi è Lyanco. Il nuovo talento brasiliano che ha stregato la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brasile non sta giocando un Sub-20 di spessore assoluto ma nei verdeoro sta brillando una stella che la Juventus sta cercando di bloccare. Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, al secolo Lyanco, è difensore completo. Gioca nel Sao Paulo, lui che è classe 1997, e nello stato Paulista è considerato già pronto per avere un ruolo da grande. Sa impostare il gioco, è quasi insuperabile sul gioco aereo. Ha tempismo negli interventi e nei recuperi, sa coprire la profondità e ha fisico. Ha un ottimo lancio lungo e quando sale, sulla fascia destra, ha anche ottime capacità nel dribbling e nell'uno contro uno. Ha giocato praticamente sempre come interno destro di difesa in una retroguardia a quattro anche se può ricoprire anche il ruolo di interno sinistro. Per le sue caratteristiche, però, è potenzialmente un giocatore capace di giocare in una retroguardia a tre, sia per le qualità in fase di copertura che in quelle di riproposizione di gioco. Uno che la Juventus, giustamente, viste le prestazioni, non vuole farsi sfuggire anche se è da sottolineare, nelle ultime ore, il pressing dell'Atletico Madrid.