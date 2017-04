Chi, come perché. Tutti i nomi del casting nerazzurro per la panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro della panchina dell'Inter, oggi come non mai, è circondato da dubbi e punti interrogativi. Nomi diversi, profili internazionali e sogni veri e propri daranno vita ad un'estate calda per il futuro della guida tecnica nerazzurra.

I primi e preferiti sono Antonio Conte e Diego Simeone. Nel panorama europeo sono quelli che hanno dimostrato di più e probabilmente anche quelli che infiammerebbero di più i cuori dei tifosi. Ma strapparli a Chelsea e Atletico non sarà per niente semplice: Conte sembra aver sistemato le divergenze con la proprietà Blues e in estate avrà ampi poteri decisionali sul mercato. Simeone è legato sentimentalmente, oltre che contrattualmente, all'Atletico e convincerlo sarà dura. Almeno che i Colchoneros non alzino al cielo la Champions. A quel punto, il Cholo, potrebbe dire addio da vincente e scegliere il progetto nerazzurro dopo tanti complimenti reciproci.

Alle loro spalle tre profili internazionali che stanno facendo parlare: il primo è Leonardo Jardim, tecnico del Monaco che sta facendo innamorare per il calcio offensivo e la gestione del gruppo. E dopo tre anni alla guida dei monegaschi, l'idea di approdare nella nuova Inter targata cinese potrebbe affascinarlo. Anche se parlarne ora, con una semifinale di Champions a portata di mano, è davvero complicato. C'è poi Mauricio Pochettino, tecnico argentino da oramai diverse stagioni ai vertici della Premier. Il Tottenham è oggi una delle realtà più concrete della Premier, ma forse ha già raggiunto il massimo delle sue possibilità e Pochettino potrebbe davvero pensare ad un nuovo progetto per crescere ancora professionalmente. Quindi Unai Emery, ad oggi il più raggiungibile, o forse il meno complicato. Il PSG non è pienamente soddisfatto del suo operato, l'eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona pesa come un macigno e potrebbe aver segnato definitivamente il suo futuro parigino.

In Italia i nomi circolati sono quelli di Luciano Spalletti e Paulo Sousa: il tecnico della Roma ha lasciato intendere i propri dubbi circa il futuro capitolino e i primi contatti con i nerazzurri, seppur informali, sono già andati in scena. Il fatto di conoscere il campionato italiano e di avere ambizioni importanti sono tutti fattori che giocano a suo favore. Diversa la situazione di Paulo Sousa. Il tecnico della Fiorentina dirà addio a fine stagione e nonostante i contatti col Borussia Dortmund vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano. Ma la stagione gigliata fatta di pochi alti e molti bassi lascia non pochi dubbi a riguardo.

Last but not least Stefano Pioli. Dopo le prime 10-15 gare sotto la sua gestione la conferma sembrava quasi scontata, ma i recenti risultati hanno minato la fiducia ed il credito della società nei suoi confronti. Molto, per non dire tutto, dipenderà probabilmente dal piazzamento finale. Ma intanto l'Inter, per non rimanere con un pugno di mosche, ha già dato il via ai vari casting per l'eventuale sostituzione.