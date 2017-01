Chievo, il Torino può inserire una contropartita per arrivare a Castro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole Lucas Castro, come già anticipato ieri da TMW. Oggi Tuttosport fa sapere che il Chievo Verona darebbe l'ok per la cessione per una cifra superiore a otto milioni di euro, mentre i granata partono da una valutazione di cinque milioni. Serve quindi uno sforzo economico da parte di Urbano Cairo, oppure proporre ai clivensi un calciatore in uscita dalla formazione di Sinisa Mihajlovic.