Chievo, la rabbia di Maran: "Non dobbiamo fare gare di questo genere"

Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, ha così parlato in sala stampa dopo la sconfitta dei "suoi" contro il Cagliari di Rastelli: "Sicuramente, i dieci giocatori che abbiamo perso pesano, ma non dobbiamo fare prestazione di questo genere. Un campionato sopra le righe, ora non dobbiamo buttare tutto a mare. Al di là del nostro obiettivo, dobbiamo invertire il trend. Dobbiamo giocare in modo diverso. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco per tanto aspetti, bisognerà fare autocritica".