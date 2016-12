Chievo, Maran valore aggiunto. Aspettando nuovi palcoscenici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran si è confermato anche quest'anno un tecnico preparato, affidabile, puntiglioso. Il suo curriculum al Chievo ormai parla chiaro: quando arrivò a stagione in corso nel 2014-15 riuscì ad aggiustare la situazione portando la squadra ad una tranquilla salvezza. L'anno scorso è stato protagonista di un campionato più che sereno in cui ha potuto togliersi buone soddisfazioni, raggiungendo il nono posto finale frutto di un calcio aggressivo, che ha come idea quella di recuperar palla più in alto possibile. La squadra è di buon livello, esperta e con giocatori di rendimento. Ma l'impressione è che Maran sia un autentico valore aggiunto. Non a caso nell'estate scorsa non erano mancate le possibilità per effettuare un grande salto (si era parlato tra le altre di Atalanta e Fiorentina) ma alla fine Maran optò per restare in Veneto. Adesso però - al di là di un contratto fino al 2018 - pare essere arrivato il momento per Maran di provare nuove avventure e di misurarsi in club più ambiziosi. Dopo tre campionati di ottimo livello anche il presidente Campedelli potrebbe accettare questa soluzione e decidere di lasciarlo libero.