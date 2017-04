Chievo, Maran via solo per un sogno europeo. Oppure rinnova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran potrebbe lasciare il Chievo Verona nel corso dell'estate. Ma questo 'divorzio' avverrà solo nel caso in cui, a bussare alla porta del tecnico gialloblu, sarà una squadra di maggiori ambizioni rispetto a quella del presidente Campedelli. Una piazza più calda, innanzitutto, ma anche una proprietà che gli permetta di sognare in grande, in sintesi, di sognare l'accesso all'Europa nel giro di qualche anno. In chiave addio, per lui, si è parlato molto di Sassuolo, ma in questo senso, solo un progetto di livello europeo, con investimenti importanti e un ciclo nuovo post Di Francesco e post Berardi, potrebbero convincerlo a sedere sulla panchina degli emiliani. Più plausibile un avvicinamento al Genoa, che nonostante l'ultima stagione di stenti, ha un pubblico di livello internazionale e soprattutto che vive per la propria squadra. Fuori concorso la Fiorentina: se arrivasse una chiamata da Corvino, direbbe subito sì, per la piazza e per le ambizioni solo di un gradino inferiori rispetto alle top società in Italia e in Europa. Nel caso in cui non dovesse arrivare nessuna di queste chiamate, tornerebbe immediatamente d'attualità il possibile rinnovo di contratto. Al Chievo è stimato e ben voluto, nessuno lo vuole mandare via, dunque il paracadute è servito. In ogni caso, Maran cascherà in piedi. Sia se dovesse ricevere l'occasione tanto attesa, sia se dovesse continuare a lavorare per la continuità del progetto clivense.