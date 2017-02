Chievo, Sardo: "Questo gruppo cresce sempre. Sto bene, non penso al ritiro"

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna del Corriere di Verona riporta alcune dichiarazioni dell'esterno del Chievo, Gennaro Sardo: "Le 200 candeline in Serie A? Il mio traguardo è arrivare a questo traguardo, magari proprio qui davanti al nostro pubblico. Sarebbe bellissimo. Io sto bene e mi sto allenando con dedizione e intensità. Nonostante l’età non sia più verde, non ho dovuto cambiare quasi nulla nella mia preparazione fisica. Mi alleno solamente un po’ di più. Tutto qua. Appendere le scarpe al chiodo? Io non ci ho ancora pensato. La mia intenzione è di andare avanti. La società è brava e saprà gestire al meglio il ricambio generazionale. Sono dell’idea che nello spogliatoio sia importante avere un zoccolo duro d’esperienza. Secondo me l’ultimo a smettere sarà Sergio (Pellissier, ndr). Lo vedo ancora molto tonico, carico e con tanta voglia addosso. La stagione? Da qui alla fine siamo determinati a far bene. Questo è un gruppo che vuole continuamente crescere".