Chievo Verona, Maran: "Il Sassuolo ora è una delle squadre più ostiche"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran parla così in conferenza stampa della prossima sfida al Sassuolo: "Andiamo a caccia di continuità: dopo due bei risultati farlo su un campo difficile come quello di Reggio Emilia sarebbe una cosa bella e importante, che darebbe tanto significato a tutto il resto. Hanno un allenatore bravo a dare un'impronta e sono tornati a essere la squadra dell'anno scorso, grazie al rientro di giocatori importanti. Castro e Dainelli? Si sono allenati quasi tutta la settimana. Gakpè sta cercando di immagazzinare in fretta quello che gli ho chiesto, è un ragazzo recettivo ma gli automatismi arrivano solo col passare del tempo".