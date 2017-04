Chievo Verona, si segue Laverone dell'Avellino

© foto di Federico Gaetano

Il Chievo Verona guarda in Serie B alla caccia di rinforzi per la prossima stagione. L'ultimo nome nella lista dei veneti è quello di Lorenzo Laverone, duttile esterno classe '89 che oggi ha segnato la rete della vittoria sul Pisa regalando un bel pezzo di salvezza al suo club. Lo riporta Gazzamercato.it spiegando che il Chievo da tempo lo sta valutando in vista dell'estate quando potrebbe presentare un'offerta per portarlo in gialloblù.