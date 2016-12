Chievo Verona, tre club cinesi su Valter Birsa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Castro. Un altro che vale oro, nel Chievo Verona, è Valter Birsa, pedina inamovibile di Maran in odore di rinnovo fino al 2020. Sul trequartista sloveno - riporta il Corriere di Verona - pare esserci stato del movimento cinese, ai primi di dicembre: Shanghai Shenhua, Beijing Guoan e Changchun Yatai, tutti club del massimo campionato in Cina, si parla di sondaggi, voci non confermate ipotizzano che l’offerta - se c’è stata - possa superare i 10 milioni di euro, i prossimi giorni diranno.