Closing Milan, l'accredito di 320 milioni può arrivare il 1° marzo

© foto di Antonio Vitiello

Ci sarebbe una novità per quanto riguarda l’accredito dei 320 milioni mancanti per perfezionare il closing per la cessione del Milan da Fininvest a Sino-Europe Sports, secondo Milannews.it. Secondo quanto appreso, i soldi potrebbero essere versati direttamente dal conto di Hong Kong a quello di Fininvest senza passare dal Lussemburgo e dalla controllata Rossoneri Lux., come invece previsto nel piano originario. Così facendo, il trasferimento del denaro potrebbe avvenire direttamente mercoledì 1° marzo.