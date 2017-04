Closing Milan, terminata cena Li-Fassone: esito positivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti da Sky Sport 24, in merito all'atteso closing di casa Milan. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, è infatti appena finita la cena tra Marco Fassone e David Han Li, braccio destro di Yonghong Li. Esito positivo, domani sono previste ulteriori riunioni tecniche: si sistemano gli ultimi dettagli per il closing, previsto per il 13 aprile. Si va verso il no di Silvio Berlusconi all'offerta della presidenza, mentre sono arrivate rassicurazioni sui 370 milioni di euro in arrivo. Domani sera Li sarà presente, in compagnia di Fassone e Mirabelli, allo Stadium per assistere a Juventus-Barcellona.