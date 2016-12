Colpi e intuizioni super: Bruno Fernandes, il talento obbligato della Samp

Fantasia al potere in casa Sampdoria. Bruno Miguel Borges Fernandes studia da grande. E lo fa tra le linee, tra il centrocampo e l'attacco. Il suo ruolo, la sua 'zolla', il suo territorio. Il presente è a Genova, il domani è da scrivere. E per farlo nel migliore dei modi nella seconda parte di stagione serviranno i suoi colpi, le sue intuizioni, i suoi numeri. Mister Giampaolo, sicuramente, ne sarebbe contento.

Dopo essersi affacciato al calcio professionistico con la maglia del Novara, il giovane trequartista si è fatto le ossa a Udine, dove con la maglia bianconera gioca tre stagioni significative, sia dal punto di vista delle presenze (86 in campionato) che dei numeri (10 reti). Non male per un giovanissimo.

In estate è arrivato il Doria, che a metà agosto si è assicurato il classe '94 di Maia (Portogallo) in prestito oneroso a 1 milione, con conseguente riscatto obbligatorio fissato a 6 milioni di euro. Finora sono 15 le presenze sulle 18 totali, impreziosite da 3 marcature, mentre in Coppa Italia si conta una presenza e un assist.

Nel frattempo i rumors di mercato non sono certamente mancati, soprattutto durante il picco di inizio stagione, ma la Sampdoria non ha mai aperto a questa possibilità. C'è tempo per gli affari. A giugno l'ex Boavista dovrà infatti essere riscattato, e solo a quel punto la dirigenza ascolterà eventuali offerte. Ovviamente solo di un certo livello.

Nazionale Under-21, si è parlato di Inter negli ultimi mesi, oltre che di Fiorentina, anche se qualche pecca a livello di continuità ha un po' ammorbidito le voci sul suo futuro. Tecnica sopraffina, visione di gioco e spunti da potenziale grande giocatore. Il domani è sicuramente dalla sua parte, la Samp attenderà il momento migliore per ascoltare le proposte.