Conte ormai lontano, l'Inter può andare sul Cholo: risultati decisivi a Madrid?

Serve convinzione, altrimenti doveroso cambiare. Questo il monito per la dirigenza dell'Inter, chiamata a valutare in questo rush finale di campionato il futuro di Stefano Pioli, tecnico che resta comunque in uscita, nonostante le parole del ds Piero Ausilio nell'immediato post-Crotone ("Progettiamo il futuro insieme a lui"). Considerazioni probabilmente di facciata, soprattutto all'indomani del derby incredibilmente pareggiato contro il Milan.

Al momento, però, gli unici, reali tentativi (almeno due nel corso della stagione) sono stati fatti per Antonio Conte, coach che sembra però indirizzato verso la permanenza al Chelsea dopo aver risolto quelle problematiche che avevano frenato nell'ultimo periodo la trattativa per il rinnovo con Roman Abramovich. All'orizzonte c'è quindi il sereno, con buona pace di Suning Group, che proprio nell'ex Siena e Juventus vedeva quel top manager dal quale ripartire per tornare ai vertici dopo anni di fallimenti.

Allo stato attuale, non ci sono altre piste 'calde'. Molto dipenderà da quello che deciderà Diego Pablo Simeone, che nelle scorse settimane aveva ribadito la propria volontà di proseguire la propria, incredibile, avventura con l'Atletico Madrid. Saranno decisivi i risultati, in base ai quali scioglierà qualsivoglia tipo di riserva. Con l'Inter che resta in attesa, pronta ad approfittare qualora il Cholo decidesse di salutare la Spagna. L'allenatore argentino è la primissima alternativa a Conte.