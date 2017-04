Conti pronto a spiccare il volo: dall'Atalanta a una big destino è segnato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un buon impatto nella passata stagione con la Serie A è arrivata la definitiva consacrazione per Andrea Conti esterno destro dell'Atalanta. Sotto la guida del tecnico Giampiero Gasperini il calciatore ha avuto infatti una crescita esaltante trasformandosi in uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno a tutto campo del nostro campionato con ben cinque reti, e tre assist, a coronare prestazioni quasi sempre oltre la sufficienza. Conti è uno dei tanti giovani – Caldara, Spinazzola, Petagna su tutti - che si apprestano a seguire le orme di Roberto Gagliardini, ceduto all'Inter a gennaio, e sbarcare in una grande la prossima estate arricchendo le casse della società pronta a sostituirli con altrettanti campioncini in potenza. Per Conti l'asta è aperta con l'Inter che appare in prima fila seguita dal nuovo Milan cinese, dal Napoli e dal Chelsea.