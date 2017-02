Controvento

© foto di J.M.Colomo

C'è un momento in cui il Real Madrid forzerà, con il Barcellona, e chiederà alla FIFA di smetterla con i campionati nazionali. Perché se è vero che la Liga sopravvive soprattutto con i diritti televisivi delle prime due di Spagna - più in parte l'Atletico e il Siviglia - è altrettanto pacifico che quando i club di media dimensione chiederanno più unità d'intenti, parafrasi politicamente corretta per dire più soldi, le big cercheranno di mantenere o ingrandire lo status quo, creando la Superlega e diventando una sorta di NBA, o di NFL, con un hype ancora maggiore rispetto a quello dell'attuale Champions League.

Così il rinvio della sfida contro il Celta, a Vigo in Galizia, che ha contribuito a scoperchiare lo stadio a causa delle raffiche di vento, di fatto diventa il pretesto ideale per avanzare la proposta anche dinanzi all'UEFA. Le italiane si sfregano le mani, ma con un possibile episodio controverso: escludere completamente Roma rischierebbe di essere una mossa sbagliata, soprattutto politica, da parte del board, in particolare inserendo Napoli oppure una Milano che, calcisticamente, nelle ultime stagioni non ha contato poi così tanto, dopo l'ultimo scudetto di Allegri in rossonero, nel 2011, oramai sei stagioni fa.